В Самаре злоумышленник лишил пенсионерку накоплений и списал с ее карты почти 60 тысяч рублей

Злоумышленник лишил пожилую женщину накоплений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пенсионерка при поиске работы потеряла свои сбережения. Злоумышленник попросил ее продиктовать данные карты.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, 67-летняя женщина хотела освоить интернет-площадку для поиска работы. Она зашла на сайт и разместила объявление. Через несколько часов мнимый работодатель позвонил на ее номер и предложил работу сиделкой с пожилыми людьми. Для того, чтобы получить вакантное место, необходимо было указать свои данные карты. Аферист попросил код из смс-сообщения и списал все сбережения женщины. Пенсионерка лишилась 56 700 рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Ведется расследование.