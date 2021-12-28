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Происшествия28 декабря 2021 3:44

В Самаре злоумышленник лишил пенсионерку накоплений и списал с ее карты почти 60 тысяч рублей

Мошенник попросил продиктовать данные карты
Алена ПРОВКИНА
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Злоумышленник лишил пожилую женщину накоплений

Злоумышленник лишил пожилую женщину накоплений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пенсионерка при поиске работы потеряла свои сбережения. Злоумышленник попросил ее продиктовать данные карты.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, 67-летняя женщина хотела освоить интернет-площадку для поиска работы. Она зашла на сайт и разместила объявление. Через несколько часов мнимый работодатель позвонил на ее номер и предложил работу сиделкой с пожилыми людьми. Для того, чтобы получить вакантное место, необходимо было указать свои данные карты. Аферист попросил код из смс-сообщения и списал все сбережения женщины. Пенсионерка лишилась 56 700 рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Ведется расследование.