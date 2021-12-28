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Происшествия28 декабря 2021 5:05

В Самарской области из-за столкновения тягача и легковушки погибла женщина

Тягач перевозил бытовую технику
Алена ПРОВКИНА
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Тягач выехал на "встречку". Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Тягач выехал на "встречку". Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области водитель тягача выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. В результате ДТП женщина, сидевшая за рулем легкового автомобиля, погибла.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, утром 27 декабря 2021 года, в 10:45, на 4 километре Обводной дороги водитель тягача «Volvo FH» выехал на встречную полосу. Он перевозил бытовые приборы и двигался со стороны М-5 «УРАЛ». Водитель столкнулся с легковым автомобилем «Geely Emgrand». За рулем была женщина, а на заднем сидении 18-летняя девушка.

Женщина-водитель скончалась от полученных травм и столкновения до приезда скорой помощи. Расследование продолжается.