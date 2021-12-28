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Происшествия28 декабря 2021 5:43

В Самарской области «Scania» столкнулась КАМАЗом на М-5

Одного из водителей госпитализировали
Алена ПРОВКИНА
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Пострадал водитель тягача. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Пострадал водитель тягача. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области тягач «Scania» двигался по автодороге М-5. Автолюбитель нарушил правила дорожного движения и врезался в КАМАЗ.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, днем 27 декабря 2021 года, в 14:15, водитель тягача, перевозивший удобрения, с саратовскими номерами выбрал небезопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком. ДТП произошло на автодороге М-5 «Урал».

Пострадал водитель тягача «Scania». Его госпитализировала бригада скорой помощи. В отношении мужчины также возбудили административное дело о правонарушении.