В Самарскую область со Средиземного моря придет теплый влажный воздух

Самарцев ожидает потепление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие сутки сохранится антициклон. Со Средиземного моря придет теплый и влажный воздух.

Конец декабря встречает самарцев аномальной погодой. Температура ниже нормы на 2 градуса. В Поволжье порция теплого воздуха принесет с собой небольшой снег в ближайшие два дня. Температура воздуха 28-30 декабря 2021 года повысится, сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС», однако не на много, все еще будет морозно.

28 декабря 2021 года жителей Самары ожидает гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -12…-14 градусов. Существенных осадков не предвидится.

В среду, 29 декабря, ночью -20… -25, а местами до -30, днем -15… -20. В четверг, 30 декабря, ночью -16… -21, местами до -26, днем -9… -14.