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Происшествия28 декабря 2021 6:31

В Тольятти водитель «Нивы» сбил 12-летнюю девочку на нерегулируемом перекрестке

Девочку доставили в больницу
Алена ПРОВКИНА
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Девочка переходила дорогу в неположенном месте. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Девочка переходила дорогу в неположенном месте. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области произошло ДТП, в результате которого пострадала 12-летняя девочка.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в понедельник, 27 декабря 2021 года, в 11:00 38-летний водитель автомобиля ВАЗ 213100 ехал по улице Свердлова в направлении Московского проспекта. На нерегулируемый перекресток вышла девочка 12-лет. Автолюбитель наехал на ребенка, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В результате происшествия девочка получила травмы. Бригада скорой помощи доставила ее в ближайшую больницу.