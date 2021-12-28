В Тольятти водитель «Нивы» сбил 12-летнюю девочку на нерегулируемом перекрестке

Девочка переходила дорогу в неположенном месте. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области произошло ДТП, в результате которого пострадала 12-летняя девочка.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в понедельник, 27 декабря 2021 года, в 11:00 38-летний водитель автомобиля ВАЗ 213100 ехал по улице Свердлова в направлении Московского проспекта. На нерегулируемый перекресток вышла девочка 12-лет. Автолюбитель наехал на ребенка, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В результате происшествия девочка получила травмы. Бригада скорой помощи доставила ее в ближайшую больницу.