В Самаре меньше половины жителей рады новогодней елке на площади Куйбышева

Не все жители рады новогодним украшениям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам опроса, в Самаре меньше половины жителей города довольны новогодним украшением елки на площади Куйбышева. При этом каждому пятому самарцу елка не нравится вовсе.

По данным статистики SuperJob, в Самаре новогодняя ель понравилась почти каждому второму жителю. На вопрос об удовлетворенности новогоднем украшением положительно ответили только 48% опрошенных. Каждому пятому самарцу – это 22% - не понравилась елка на главной площади. При этом каждый третий (30%) затруднился дать ответ.

В опросе приняли участие 9000 человек из городов-миллионников. Самара заняла 10 место по удовлетворенности новогодними украшениями главной елки города. На первом месте – Уфа, а на втором – Краснодар.