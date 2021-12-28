Дом купца Маштакова в Самаре отреставрируют до конца 2022 года

Дом Маштакова - уникальный памятник деревянного зодчества начала ХХ века Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается реконструкция Дома купца Маштакова на улице Самарской. В ближайшее время там стартуют работы по подключению к коммунальным сетям. Их планируют завершить в течение 4 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Памятник деревянного зодчества начала ХХ века начали реставрировать в этом году. Подрядчик уже усилил фундаменты и приступил к работам во внутренних помещениях. Завершить обновление здания должны до конца 2022 года. Постройку приспособят для современного использования. На первом этаже разместят арт-купеческую чайную «Заварка», а на втором музей и многофункциональное экспозиционное пространство.

Отметим, что преобразится не только старинный особняк, но и сквер напротив него. Благоустройством займется городская администрация. Работы стартуют после разработки соответствующего проекта. Его планируют подготовить в ближайшее время.