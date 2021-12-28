В Самаре сообщили результаты ежедневного мониторинга цен

Специалисты вновь огласили список самых дешевых продуктов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре специалисты анализируют стоимость продуктов на продовольственные товары потребительской корзины. Мониторинг позволяет понять динамику роста цен. В ситуации повышения стоимости – власти принимают меры.

По данным городской администрации, самые низкие цены на товары можно найти:

В «Ашане» Советского района картофель за кг – 29, 49 рублей.

В «Ашане» Советского района яйца куриные за 10 штук – 69, 49 рублей.

В «Ашане» Советского района хлеб и булочные изделия из пшеничной муки за кг – 47 рублей.

В «Перекрестке» Красноглинского района молоко за литр – 38,9 рублей.

В «Ленте» железнодорожного района курица охлажденная за кг – 149 рублей.

Полный список стоимости продуктов в магазинах разных районов можно посмотреть на официальном сайте городской администрации.