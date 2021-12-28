Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 7:44

В Самаре сообщили результаты ежедневного мониторинга цен

Специалисты анализируют рост цен на продовольственные товары
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Специалисты вновь огласили список самых дешевых продуктов

Специалисты вновь огласили список самых дешевых продуктов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре специалисты анализируют стоимость продуктов на продовольственные товары потребительской корзины. Мониторинг позволяет понять динамику роста цен. В ситуации повышения стоимости – власти принимают меры.

По данным городской администрации, самые низкие цены на товары можно найти:

В «Ашане» Советского района картофель за кг – 29, 49 рублей.

В «Ашане» Советского района яйца куриные за 10 штук – 69, 49 рублей.

В «Ашане» Советского района хлеб и булочные изделия из пшеничной муки за кг – 47 рублей.

В «Перекрестке» Красноглинского района молоко за литр – 38,9 рублей.

В «Ленте» железнодорожного района курица охлажденная за кг – 149 рублей.

Полный список стоимости продуктов в магазинах разных районов можно посмотреть на официальном сайте городской администрации.