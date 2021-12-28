В Сызрани у сбытчика наркотиков нашли более 200 грамм героина

Сбытчика отправят в колонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области осудили героинового сбытчика. Правоохранители изъяли у него более 200 грамм наркотика.

По сообщению сызранской транспортной прокуратуры, городской суд рассмотрел уголовное дело обвиняемого. В феврале 2021 года мужчина вступил в сговор и начал распространять наркотики. Он делал «закладки» с героином по всему городу. В апреле 2021 года сотрудники полиции смогли поймать сбытчика, они нашли три места «закладки» и провели обыск у подозреваемого. У мужчины изъяли более 200 грамм наркотика.

Суд признал сбытчика виновным. Его приговорили к лишению свободы на срок 6 лет и 6 месяцев. Приговор скоро вступит в законную силу.