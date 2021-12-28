Как будет работать почта в Самарской области в новогодние праздники в 2022 году

Почтовые отделения в новогодние праздники будут работать по измененному графику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как будут работать отделения Почты России в Самарской области в новогодние праздники. Их график немного изменится.

— 31 декабря 2021 года почтовые отделения будут работать по расписанию воскресенья. Круглосуточные отделения откроются 1 января 2022 года в 10:00, все остальные будут закрыты, — сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России».

В новогодние праздники у почтовых отделений будут три выходных — 1, 2 и 7 января 2022 года. В эти дни почтальоны не принесут почтовые отправления или газеты и журналы, на которые оформлена подписка. Пенсии и пособия доставят по графику, утвержденному Пенсионным фондом России.

В остальные дни зимних каникул — 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января 2022 года — почтовые отделения будут работать по обычному графику.