В Самарской области сотрудникам полиции вручили новые служебные автомобили

Сотрудникам полиции обновили автопарк. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области обновили служебные автомобили для лучших сотрудников правоохранительных органов. Машины вручали лучшим участковым и сотрудников ППС.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник ГУ МВД Александр Винников и его заместитель – Юрий Сафронов. Новые служебные автомобили «УАЗ» и «LADA Largus» получили лучшие сотрудники, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Капитан полиции Олег Романов, выигравший конкурс «Народный участковый-2021», отметил, что автомобиль – это то, чего ему не хватало на службе.