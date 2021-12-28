В Самарской области 28 декабря 2021 года заразились коронавирусом 443 человека

Темпы выздоровления почти в три раза превышают заболеваемость Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость коронавирусом в Самарской области продолжает стабильно снижаться. Третий день подряд в регионе выявляют меньше 500 случаев заражения за сутки.

По данным на вторник, 28 декабря 2021 года, инфекцию подхватили 443 человека. Общее число случаев заражения теперь составляет 198 832. Отметим, что темпы выздоровления в Самарской области, наоборот, стали стремительно расти. За минувшие сутки выписались с больничного 1 259 жителей региона. Это почти в три раза больше числа заболевших. За все время победить COVID-19 удалось уже 153 278 пациентам.

Есть и печальные новости. Скончались еще 17 человек, у который был подтвержден коронавирус. Общая смертность в губернии достигла 6 217 случаев.