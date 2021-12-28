Самарскую область 29 декабря 2021 года накроют 31-градусный мороз и туман

После сильного снегопада Самарскую область вновь ждет адский мороз Фото: Архив "КП"

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. В предстоящие сутки в регионе ожидаются сильный мороз и туман, при котором видимость на дорогах упадет до 500 метров и менее.

— Ночью 29 декабря 2021 года местами по Самарской области температура воздуха понизится до -30...-31 градуса. Ночью и днем в среду также возможен туман, — сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области советует жителям утеплиться и по возможности не выходить из дома. От поездок на личном авто лучше тоже отказаться. Густой туман может стать причиной ДТП.

Если от выхода на улицу отказаться нельзя, то следует надеть на себя теплые вещи в несколько слоев и не забыть про варежки или перчатки. В мороз лучше не пить алкоголь. Курить тоже не стоит. А вот плотно поесть перед прогулкой — необходимо. Еда даст организму силы на борьбу с холодом.