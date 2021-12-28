Появился график выплаты пенсий в Самарской области в новогодние праздники в 2022 году

Почтальоны будут доставлять пенсии и пособия по скорректированному графику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области определили график выплаты пенсий и пособий на январь 2022 года. Речь идет о периоде новогодних праздников.

По данным Пенсионного фонда РФ, городские и сельские почтовые отделения, которые работают 6 дней в неделю, будут доставлять выплаты следующим образом: 4 и 5 января — за 5 и 7 число, 6 января — за 6 и 9 число, 7 и 9 января — выходные дни, 8 января — за 8 число. С 10 января 2022 года пенсии и пособия начнут доставлять по обычному графику.

График предоставления выплат городскими и сельскими почтовыми отделениями, которые работают 5 дней в неделю (выходные — воскресенье и понедельник): 5 января — за 5 и 7 число, 6 января — за 6 и 9 число, 7, 9 и 10 января — выходные, 8 января — за 8 и 10 число. С 11 января 2022 года доставка пенсий вернется к обычному графику.

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