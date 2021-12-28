В Тольятти мужчина прописал у себя в квартире 57 мигрантов

Подозреваемый прописывал у себя мигрантов за деньги. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области местный житель прописал у себя в квартире 57 мигрантов без гражданства. За постановку на учет он брал деньги.

Сотрудники уголовного розыска опросили соседей подозреваемого и провели обыск в его квартире. Житель Центрального района Тольятти за 11,5 тысяч рублей прописывал мигрантов, место для жилья он им не предоставлял, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На мужчину возбуждено уголовное дело. Раньше его уже предупреждали о возможной ответственности, но он проигнорировал. Обвиняемому грозит срок лишение свободы до трех лет. Правоохранители проводят проверку на причастность мужчины в аналогичных преступлениях.