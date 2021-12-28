Самарцам рассказали о маркетинговых новшествах

Завершился марафон «SMM в сфере культуры» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 16 по 28 декабря в Самаре прошел образовательный марафон «SMM в сфере культуры». Специалисты по рекламе провели мастер-классы для работников сферы искусства по созданию контента для социальных сетей, написанию цепляющих текстов и сценариев, а также рассказали о новых способах взаимодействия с аудиторией.

Завершился марафон 28 декабря в историческом парке «Россия – моя история», где прошел заключительный этап мероприятия — форум «SMM в сфере культуры». Открыла форум министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.

Специалисты маркетингового агентства Prosvet edutainment рассказали о новых соцсетях будущего и ближайших трендах. На одной площадке выступили маркетологи и SMM-менеджеры ведущих культурных учреждений Самарской области: Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, Самарского академического театра драмы им. М. Горького, Самарской областной юношеской библиотеки, ГБУ «Самарский зоопарк».