«Крылья Советов» и «Зенит» ведут переговоры о трансфере форварда Ивана Сергеева

26-летний нападающий близок к переходу в "Зенит" Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Иван Сергеев может перейти в питерский «Зенит». Стороны сейчас ведут переговоры о трансфере 26-летнего форварда. Информацию об этом подтвердил спортивный директор «КС» Сергей Корниленко, пишет «Матч ТВ».

Насколько известно, сейчас Иван Сергеев находится в Санкт-Петербурге. Он проходит там медицинское обследование. По словам Сергея Корниленко, «Зенит» прислал в самарский клуб официальное предложение по трансферу игрока. Пока идут переговоры. Окончательное решение еще не принято.

Напомним, в этом сезоне РПЛ Иван Сергеев провел за «Крылья Советов» 18 матчей. На его счету 6 забитых мячей. В прошлом сезоне нападающий установил рекорд в ФНЛ. В 39 матчах он забил 40 голов.