В Тольятти на дорогах пробки из-за множества мелких ДТП и снега

В городе пробки. Фото: Яндекс.Карты

В городе Тольятти Самарской области в предновогоднее время на автодорогах не протолкнуться. 28 декабря 2021 года пробки в городе пересекли отметку в 8 баллов.

Помимо «праздничных» пробок на улице Ленина в Центральном районе сломался троллейбус и перекрыл проезд автомобилям. В городе остается все меньше зеленых зон для объезда. ДТП из четырех автомобилей мешают водителям проехать.

Количество ДТП растет. Многие дороги покрыты гололедицей и усыпаны снегом. Напомним, что в Самаре пробки 28 декабря местами также пересекли отметку 8 баллов, а 27 декабря вечером город сковало пробками в 10 баллов.