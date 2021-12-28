Дело матери, которая уронила 3-летнюю дочь с шестого этажа в Самаре, дошло до суда

23-летнюю девушку осудят за убийство дочери и неисполнение обязанностей по ее воспитанию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Самаре рассмотрит уголовное дело о гибели 3-летней девочки, которую мать уронила из окна шестого этажа. 23-летней уроженке Ульяновской области вменяют сразу две статьи: убийство малолетнего и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Трагедия произошла 8 июня 2021 года в одном из домов на 3-ем проезде в Октябрьском районе. В тот день девушка пришла навеселе из ночного клуба. Она решила разбудить дочь, но та никак не хотела просыпаться и стала капризничать. Тогда мать вывела малышку на балкон, а затем перекинула через оконную раму, держа за майку. Через некоторое время ткань не выдержала, и девочка сорвалась вниз. Она упала на бетонную дорожку и скончалась на месте. Момент попал на запись видеокамеры.

В дальнейшем следователи выяснили, что мать частенько оставляла малышку одну. Она закрывала ее в квартире и уходила на длительный срок. При этом никакой еды у ребенка не было.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд.

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