Самарцы не поддержали строительство высотного ЖК на месте бывшего Ипподрома

Застройщик хочет возвести вдоль главной магистрали Самары 23-этажный дом / Фото: СЗ "Стройсервис"

В Самаре прошли общественные обсуждения по поводу строительства ЖК на месте бывшего Ипподрома. Жители города не поддержали проект.

Напомним, новую высотку предложили построить вдоль Московского шоссе около Благовещенского храма. Площадь участка превышает 8,8 тыс. кв. м. Застройщиком выступает компания «Стройсервис». Она уже представила визуализацию проекта. Судя по эскизам, на месте бывшего Ипподрома может появиться 23-этажный жилой дом.

По словам местных жителей, новая высотка им не нужна. Ее строительство приведет к появлению новых автомобильных заторов. Сейчас существует только два выезда из жилой зоны — на Московское шоссе и на проспект Кирова. И в часы пик движение там сильно затруднено. Кроме того, еще один дом сократит и без того небольшое количество парковочных мест.

Окончательное решение по проекту еще не принято. Последнее слово будет за главой Самары.