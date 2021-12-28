Губернатор Самарской области исполнил новогодние мечты семерых детей

Глава региона поздравил юных самарцев с наступающим Новым годом

Во вторник, 28 декабря 2021 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров устроил чаепитие с детьми, которые участвовали в благотворительной акции «Елка желаний». Он вручил ребятам подарки, о которых они написали в письмах Деду Морозу.

В минувшие выходные глава региона снял с «Елки желаний», стоящей в здании облправительства семь посланий для зимнего волшебника. Спустя пару дней Дмитрий Азаров исполнил все мечты, которые загадали юные самарцы.

Так, ученице 5 класса самарского лицея информационных технологий Татьяне Григорьевой, которая увлекается плаванием, губернатор подарил смарт-часы. Егору Глушкову, который учится в школе искусств в Сызрани, занимается в детском театре «Маскарад» и играет на балалайке, — современный инструмент. Первокласснице Александре Коновой — смартфон, чтобы звонить на перемене маме.

10-летняя Кристина Козлова из Большой Глушицы получила на Новый год Красную книгу России. Девочка занимается легкой атлетикой и художественной самодеятельностью, а также активно интересуется миром животных и растений. 8-летний Александр Степаненко мечтал о форме футбольного клуба «Крылья Советов». 6-летняя Валерия Луканова просила Деда Мороза о кукле и прописи, а четвероклассница Татьяна Кеняйкина — портативный синтезатор. Свои подарки они тоже получили.

Дмитрий Азаров поздравил ребят с наступающим Новым годом и пожелал им здоровья, успешной учебы, хороших отметок и радости.