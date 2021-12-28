В Самаре с юными преступниками проводят арт-терапию перед Новым годом

Мальчишкам нравится все яркое, интересное и неожиданное. Фото: УФСИН по Самарской области

Психологи УФСИН по Самарской области в преддверии Нового года проводят с несовершеннолетними, содержащимися в СИЗО-2, арт-терапию. Творческий подход к юным преступникам используется для создания у подростков положительных эмоций во время нахождения в местах заключения.

- Проведенное мероприятие помогло подросткам выразить свои чувства, погрузиться в атмосферу праздника и получить положительные эмоции, которых так не хватает в местах лишения свободы, - отметила начальник психологической службы УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Марина Ширкунова.

Краткосрочная позитивная терапия «Новогодняя красавица» была проведена с использованием разных видов арт-терапии. Подростки активно включились в творческий процесс, рисовали елку и украшали ее игрушками, созданными своими руками.