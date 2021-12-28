В двух селах Самарской области по нацпроекту обновили Дома культуры

В преддверии Нового года для селян открыли досуговые центры

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Александр Хинштейн приняли участие в открытии обновленных по нацпроекту Домов культуры в селах Подъем-Михайловка и Сухая Вязовка Волжского района.

Культурный центр «Юность» в Подъем-Михайловке не ремонтировался с 1979 года. Теперь в обновленном ДК расширился спектр услуг для детей. Там, помимо актового зала на 200 мест капитально отремонтировали сцену и, игровую комнату и открыли творческие студии. Кроме того, была закуплена современная звуковая и световая техника.

В селе Сухая Вязовка после капитального ремонта открылся центр культуры и досуга «Космос». Там также появился свежий ремонт, закупили новую современную технику и специальное оборудование. По словам местных жителей, ДК станет центром притяжения для всех возрастов сельчан.

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что обновленные Дома культуры в селах станут отличным предновогодним подарком для местных жителей, а дети будут с удовольствием ходить в творческие кружки, на базе центров досуга и культуы.