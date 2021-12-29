В Самарской области «Нива» врезалась в рейсовый пассажирский автобус, есть погибшие

Водитель "Нивы" скончался до приезда скорой. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером во вторник, 28 декабря 2021 года, на трассе М-5 Урал в Сергиевском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Примерно в 21:30 там столкнулись рейсовый автобус и автомобиль «Нива».

По данным полицейских, авария произошла на 1011 км трассы М-5. Автобус следовал по маршруту Самара-Суходол. В салоне находились 24 пассажира и водитель. К счастью, никто из них не пострадал. Погиб водитель «Нивы», с которым столкнулся автобус. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают его личность.

На месте ДТП работали полицейские, им предстоит провести проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства страшной аварии, опрашиваются свидетели.