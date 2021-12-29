Жителям Самары дали советы, как не заразиться коронавирусом на новогодних праздниках

Врачи советуют больше времени проводить на свежем воздухе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель оперативного штаба Самарской области Дмитрий Константинов рассказал об эпидемиологической обстановке в регионе и поделился рекомендациями, как не заболеть на новогодних праздниках.

Врач обратился к жителям региона и рекомендовал продолжать соблюдение профилактических мер. Дмитрий Константинов призвал больше гулять на свежем воздухе, но избегать большого количества людей. Так, на новогодних каникулах лучше всего отдать предпочтение зимним видам спорта.

- Улучшить эпидемиологическую ситуацию поможет только ответственное отношение граждан к своему здоровью и здоровью близких, - отметил врач.

Дмитрий Константинов обратил особое внимание на новый штамм коронавируса «омикрон», который продолжает распространяться по миру. Этот вирус маскируется под гриппоподобные течения заболевания и распространяется особенно быстро. На сегодняшний день отмечено, что наибольший риск заражения новым штаммом наблюдается у детей. Самарский врач посоветовал обучить своих детей элементарным правилам защиты своего организма, чтобы оградить их от опасного вируса.