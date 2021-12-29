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Происшествия29 декабря 2021 4:54

В Тольятти водитель на «Мазде» сбил 77-летнюю бабушку на пешеходном переходе

Пожилую женщину госпитализировали в больницу
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Пенсионерка переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Пенсионерка переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром, 28 декабря 2021 года, в Тольятти на улице Баныкина под колеса иномарки попала 77-летняя пенсионерка. 28-летний водитель на автомобиле «Мазда» не уступил дорогу пешеходу на переходе и сбил его.

Пожилая женщина получила травму головы и была госпитализирована в больницу. Сейчас она находится под наблюдением врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Напомним, вечером, 28 декабря, в Сергиевском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля «Нива». В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля, из 25 человек, находящихся в момент аварии в автобусе, никто не пострадал.