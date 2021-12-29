Двое безработных самарцев нашли на улице чужую карту и закупили продукты, алкоголь и бытовую химию

Теперь злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть обратился житель Самары, который сообщил полицейским, что с его утерянной банковской карты начали списывать денежные средства. О пропаже пластика он узнал только после того, как на его телефон начали поступать смс-сообщения со списаниями, которые он не совершал.

Полицейские изучили выписку по счету потерпевшего и установили, что в течение одного дня списания происходили в разных магазинах в Советском районе города. Из магазинов были изъяты видеозаписи с камер наблюдения, так были установлены личности подозреваемых.

- В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности предполагаемых злоумышленников и задержали их. По данным оперативников, подозреваемые – ранее не судимые безработные мужчины 1960 и 1961 годов рождения, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленники признались в совершении противоправных действий и рассказали, что нашли банковскую карту на улице. Решив воспользоваться чужими деньгами, они с помощью бесконтактной оплаты совершили покупки в разных магазинах. Так, преступники потратили 5,5 тысяч рублей на покупку продуктов, алкоголя, сигарет и бытовой химии для дома.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по пункту «г» сати 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь преступникам может грозить до 6 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.