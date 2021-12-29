Новогодняя ночь 31 декабря 2021 года в Самаре не будет идеальной

Новогодняя ночь будет близка к идеалу

Аналитики Яндекс.погоды поделились с самарцами итогами своих исследований. Они рассказали, какая погода ждет горожан в новогоднюю ночь и поделились итогами опроса россиян об идеальной новогодней ночи. Как выяснилось, большинство представляет ее такой: безветренная погода, температура от 0 до -10 и небольшой снегопад.

Интересно, что при образцовой погоде за последнее десятилетие самарцы встречали Новый год пять раз: в 2012, 2013, 2014, 2018 и 2020 годах. А вот в этот раз к идеалу мы только приблизимся. И всему виной ветер.

Аналитики сервиса отмечают, что в эту новогоднюю ночь 31 декабря 2021 года самарцев ждет небольшой снег, но будет ветрено. Температура будет около -4 градусов, а утром 1 января еще потеплеет до -3 градусов. Немного стихнет и ветер.

Интересно, что самарцам удавалось встречать идеальный новый год за последние десять лет чаще, чем жителям других городов. Так, у москвичей, жителей Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга и Перми вообще не было такой возможности. Четыре раза идеальный новый год наступал у жителей Казани, и по три раза у уфимцев и нижегородцев.

В этот Новый год в Самаре можно будет интересно провести время на площади Куйбышева и на Самара Арене, где праздник будет иметь спортивную направленность. В проекте "Отдых в России" опубликована программа празднования.