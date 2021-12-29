Дмитрий Азаров оценил ремонт детской школы искусств «Лира» в Новокуйбышевске

По нацпроекту в школу также закупили новые музыкальные инструменты

Во вторник, 28 декабря 2021 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн побывали в Новокуйбышевске. Там они посетили детскую школу искусств «Лира», которую в этом году капитально отремонтировали по нацпроекту «Культура».

Школу на улице Победы, 38 обновили впервые за 30 лет. Рабочие привели в порядок фасад и кровлю, заменили инженерные коммуникации, пожарную и охранную системы, а также преобразили кабинеты. К примеру, в классе сольфеджио появились интерактивная доска, мультимедийное оборудование и новая мебель. В классы баяна, струнных инструментов, фортепиано и вокала закупили новые инструменты.

— Мы прошли по классам, и самое главное, что запомнилось, — горящие глаза детей, которые там занимаются. Я рад, что у ребят есть возможность заниматься на самых современных, самых новых инструментах, — отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона добавил, что развитие сферы культуры в Новокуйбышевске будет продолжено. Власти намерены и дальше ремонтировать объекты культуры и поставлять новые инструменты. В частности, в 2022 году планируется начать строительство нового здания для театра-студии «Грань».

После осмотра школы Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн передали сертификат на покупку дополнительных музыкальных инструментов, которые необходимы для занятий детей.