В Самарской области открыли обновленный дом культуры, которым 15 лет руководил ветеран войны

Ветеран признался, что обновленный клуб - лучший подарок для него Фото: Предоставлено "Комсомолке"

28 декабря в селе Подъем-Михайловка в Волжском районе Самарской области открыли обновленный дом культуры «Юность». Им 15 лет руководил участник Великой Отечественной войны Алексей Беляев. Вместе с ним в торжественной церемонии приняли участие глава региона и секретарь реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров и депутат государственной думы Александр Хинштейн. Объект ремонтировали в рамках нацпроекта «Культура».

— У нас 20 домов культуры, строятся новые дома культуры, приводятся в порядок детские школы искусств, передаются новые инструменты. Только в этом году мы передали 52 пианино в систему учреждений культуры, — отметил губернатор.

Он также выразил надежду, что «Юность» будет радовать жителей своей новой жизнью, а творческие коллективы, которые там базируются, добьются больших успехов.

Александр Хинштейн заявил, что данные им предвыборные обещания исполняются. Перед голосованием он говорил, что одной из важнейших задач является обновление объектов культуры во всех поселениях сельских территорий, входящих в состав 158 округа.

— Замечательно, что у нас меняется облик, само культурное пространство и культурная среда. Это в первую очередь для того, чтобы у людей, живущих здесь, в селах, маленьких городах не возникало ощущения своей второсортности, — заявил депутат, подчеркнув, что творческим людям всегда требуется место.

Алексей Беляев руководил сельским ДК больше 15 лет. Ветеран признался, что новый клуб — лучший для него подарок в преддверии праздников. После церемонии открытия единороссы поздравили фронтовика с новогодними праздниками и напомнили, что акция «С Новым годом, ветеран!» проводится партией «Единая Россия» и продлится до 30 декабря.