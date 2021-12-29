Появились фото с места ДТП, где погиб водитель «Нивы», врезавшись в автобус в Самарской области

Водитель "Нивы" не выжил. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Около 21:30, 28 декабря 2021 года, в Сергиевском районе Самарской области произошла серьезная авария с пассажирским автобусом и легковым автомобилем «Нива». В аварии погиб 50-летний водитель «Нивы», который имел стаж вождения 26 лет.

По предварительным данным, водитель «Нивы» двигался по автодороге Урал – Сергиевск – Челно-Вершины. Как рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области, при повороте налево на трассу, мужчина не уступил дорогу рейсовому автобусу и допустил с ним столкновение.

Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В момент аварии в автобусе находилось 24 пассажира и 35-летний водитель со стажем вождения 11 лет. Никто из пассажиров не пострадал. К сожалению, от полученных травм до приезда медиков скончался водитель «Нивы».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП, выясняются все обстоятельства происшествия.