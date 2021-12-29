В Тольятти молодая воровка воспользовалась моментом и украла у женщины кнопочный телефон

Через несколько часов воровку задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К полицейским Тольятти обратилась 51-летняя местная жительница, которая сообщила, что буквально несколько минут назад ее ограбили. Неизвестная молодая девушка похитила у заявительницы кнопочный сотовый телефон.

Как рассказала потерпевшая, к ней в квартиру пришел знакомый с молодой спутницей. Он попросил у хозяйки телефон, чтобы позвонить родственникам, после чего вышел с телефоном в коридор. В этот момент его спутница выхватила телефон из рук и сбежала из дома.

Участковый ОП №23 предположил, что к преступлению может быть причастна ранее судимая на нанесение побоев 26-летняя жительница Тольятти. Через несколько часов девушку нашли и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

В ходе опроса задержанная признала свою вину и рассказала, что похищенный телефон она сдала в ломбард, а деньги потратила на собственные нужды. Телефон вернули законной владелице, а в отношении воровки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.