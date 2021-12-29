В Самарской области 31 декабря 2021 года откроют пункты экспресс-тестирования на COVID-19

Тестирование на КВИ смогут пройти все желающие, у кого нет симптомов ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 31 декабря 2021 года, в Самарской области откроют пункты экспресс-тестирования на коронавирус. Они появятся в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске и будут работать до конца новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

— Для диагностики будут применяться антигенные ИХА-тесты. Их результат готов уже через 15 минут, — отмечают в ведомстве.

Пройти тестирование на COVID-19 смогут все желающие, у кого нет признаков простуды. С собой нужно взять паспорт. В этих же пунктах жители региона смогут сделать прививку против КВИ. Исключение — пункт в Новокуйбышевске. Тех, у кого имеются симптомы ОРВИ, медики призывают остаться дома и вызвать врача по телефону горячей линии 122.

Узнать, где расположен ближайший пункт экспресс-тестирования и по какому графику он работает, можно с помощью специальной интерактивной карты.