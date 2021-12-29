В Самарской области на 29 декабря 2021 года выявлено 419 случаев заражения коронавирусом

Новых заболевших с каждым днем все меньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 29 декабря 2021 года. В регионе наблюдается снижение потока новых заболевших. Так, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 419 человек.

Всего с начала пандемии в Самарской области было выявлено 199 251 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией среди местных жителей. На сегодня из них 154 603 человека успешно справились с заболеванием, в том числе за сутки выздоровели 1 325 человек.

Что касается печальной статистики, то в регионе за минувшие сутки было зарегистрировано 19 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Самарской области от коронавируса скончались 6 236 человек.