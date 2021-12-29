Жители Самары предпочли пушистые ели и украшения с Щелкунчиком в 2021 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики AliExpress Россия проанализировали покупки жителей 11 крупных городов России в ноябре и декабре 2021 года и определили, какие новогодние елки предпочитают в том или ином городе.

Жители Самары в этом году отдавали предпочтение искусственным елкам насыщенного зеленого цвета с пышной кроной и механизмом сборка «зонтик», который позволяет максимально быстро установить новогоднее дерево. На елочном декоре у самарцев чаще всего оказывались герои сказки «Щелкунчик», а верхушку пушистой красавицы вместо привычной звезды все больше украшает ангел.

Согласно исследованию, Москвичи по большей части в этом году отдавали предпочтение елям с кавказа, а в Казани новогоднее дерево предпочитают украшать цветами. Интересно, что в Краснодаре покупатели решили и вовсе отказаться от елок и обратили большее внимание на банановые пальмы и другие тропические растения.