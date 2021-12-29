В Самаре закрыли опасный корпус одного из заводов

В корпусе предприятия выявили нарушения требований пожарной безопасности / Фото: УФССП по Самарской области

В Самаре приостановили работу корпуса одного из заводов. Его закрыли на 30 суток из-за нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Недочеты выявили в ходе плановой проверки. Она показала, что в корпусе предприятия неисправны источники противопожарного водоснабжения, автоматические установки тушения огня, системы пожарной сигнализации, а также средства оповещения и управления эвакуацией людей. Кроме того, эвакуационные пути и выходы не соответствовали установленным требованиям.

Было возбуждено административное дело по части 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Суд, рассмотрев материалы, решил приостановить работу опасного объекта. Вскоре на место выехали приставы и опечатали двери, которые ведут в данный корпус. Он будет закрыт, пока предприятие не устранит все нарушения.