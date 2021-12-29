Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 декабря 2021 10:29

В Самаре закрыли опасный корпус одного из заводов

Деятельность объекта приостановили на 30 суток
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В корпусе предприятия выявили нарушения требований пожарной безопасности / Фото: УФССП по Самарской области

В корпусе предприятия выявили нарушения требований пожарной безопасности / Фото: УФССП по Самарской области

В Самаре приостановили работу корпуса одного из заводов. Его закрыли на 30 суток из-за нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Недочеты выявили в ходе плановой проверки. Она показала, что в корпусе предприятия неисправны источники противопожарного водоснабжения, автоматические установки тушения огня, системы пожарной сигнализации, а также средства оповещения и управления эвакуацией людей. Кроме того, эвакуационные пути и выходы не соответствовали установленным требованиям.

Было возбуждено административное дело по части 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Суд, рассмотрев материалы, решил приостановить работу опасного объекта. Вскоре на место выехали приставы и опечатали двери, которые ведут в данный корпус. Он будет закрыт, пока предприятие не устранит все нарушения.