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Общество29 декабря 2021 10:31

Жители Волгаря сняли на видео густую мглу, которая накрыла микрорайон 29 декабря 2021 года

Утром, 29 декабря, микрорайон Волгарь превратился в настоящий «Сайлент Хилл»
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Жители Волгаря удивились густому смогу над микрорайоном

Жители Волгаря удивились густому смогу над микрорайоном

Фото: принтскрин видео.

Утром, 29 декабря 2021 года, микрорайон Волгарь накрыло густым туманом. Местные жители сняли на видео то, что происходило у них за окном. Автор видеоролика пожаловался не только на непроглядную мглу, но и на запах.

- Это же настоящий «Сайлент Хилл», - пишут в комментариях пользователи социальных сетей.

Стоит отметить, что ранее синоптики сообщали, что 29 декабря Самарскую область накроет густой туман. Кроме того, в эту ночь были сильные морозы до -31 градуса. Видимость на дорогах упала до 500 метров и менее. Вероятно, причиной мглы над Волгарем стали именно погодные условия.