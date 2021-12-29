Жители Волгаря сняли на видео густую мглу, которая накрыла микрорайон 29 декабря 2021 года

Жители Волгаря удивились густому смогу над микрорайоном Фото: принтскрин видео.

Утром, 29 декабря 2021 года, микрорайон Волгарь накрыло густым туманом. Местные жители сняли на видео то, что происходило у них за окном. Автор видеоролика пожаловался не только на непроглядную мглу, но и на запах.

- Это же настоящий «Сайлент Хилл», - пишут в комментариях пользователи социальных сетей.

Стоит отметить, что ранее синоптики сообщали, что 29 декабря Самарскую область накроет густой туман. Кроме того, в эту ночь были сильные морозы до -31 градуса. Видимость на дорогах упала до 500 метров и менее. Вероятно, причиной мглы над Волгарем стали именно погодные условия.