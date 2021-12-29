В «Самарской газете» прокомментировали потоп, из-за которого пострадала экспозиция музея Высоцкого

Из-за потопа экспозиция музея сильно пострадала. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В редакции «Самарской газеты» прокомментировали потоп, из-за которого пострадала уникальная коллекция музея Высоцкого. Руководитель МАУ «Самарская газета» Елена Зотова рассказала журналисту «КП-Самара» о причинах аварии и поисках выхода из ситуации.

Коммунальная авария в пятиэтажном здании на площади Высоцкого произошло в ночь с субботы на воскресенье, 26 декабря. На пятом этаже, в редакции «Самарской газеты», прорвало батарею, и кипяток залил все здание. В числе первых пострадал находившийся этажом ниже музей Высоцкого с уникальными экспонатами – например, оказалась повреждена гитара, на которой играл Владимир Семенович, афиша с его автографом, картина и фотографии.

- Ситуация с прорывом батареи форс-мажорная, не секрет, что наше здание старое и коммуникации изношены, - рассказала Елена Зотова журналисту «КП-Самара». – В результате аварии ущерб нанесен помещениям на всех пяти этажах, в их число попал и музей Высоцкого.

Елена Зотова пояснила, что редакция газеты находится на связи с департаментом управления имуществом, который является собственником помещения, а также с руководством музея и другими пострадавшими организациями.

- Мы совместно вырабатываем выход из сложившейся ситуации, - отметила она. - Когда ущерб будет оценен, будет определен механизм его возмещения. Со своей стороны могу сказать, что наследие Владимира Высоцкого важно для нас и для нашего города. Мы сейчас работаем над тем, как помочь музею Высоцкого собственными силами, весь коллектив издания в курсе ситуации, переживает и готов внести свой посильный вклад в обустройство экспозиции.