Самарцев зовут в «Художественный» на новогоднее представление с Дедом Морозом и медведем Умкой

Кинотеатр "Художественный" устраивает новогоднее представление для детей и их родителей

Жителей Самары и их детей приглашают на новогоднее представление «#ЕлКино_ВеселКино»! (6+) в кинотеатр «Художественный» (ул. Куйбышева, 105, большой зал). Гостей праздника ждут встреча с Дедом Морозом и медведем Умкой (пневмомишка), а также интерактивные игры, сладкие подарки и мультфильмы на большом экране.

Так, с 23 по 28 декабря 2021 года в «Художественном» можно было увидеть мультик «Зверопой 2» (6+). Это продолжение истории продюсера-коалы, который собрал свою труппу из гориллы-гангстера, свинки-многодетной матери, застенчивой слонихи, девочки-панка с колючками и теперь мечтает покорить новые музыкальные высоты.

В понедельник, 3 января, и в четверг, 6 января, юным самарцам покажут мультфильм «Три богатыря и Конь на троне» (6+). Зрителям предстоит увидеть обмен телами между конем Юлием и князем Киева. Первый теперь заседает на троне, а второй пашет поле. Не обойдется история и без трех богатырей. Они вновь спасут всех из передряги и защитят отечество от напасти. Начало сеансов в 12:00.

Стоимость билета с подарком — 450 рублей, без подарка — 350 рублей. Цена пропуска для сопровождающих — 150 рублей.