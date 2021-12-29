В Самаре экс-глава УК не доплатил 16,1 млн рублей за тепло и попал под суд

Дело рассмотрит Октябрьский районный суд Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанет перед судом бывший глава управляющей компании. Его обвиняют в причинении крупного ущерба ресурсоснабжающей организации. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным правоохранителей, директор УК «Мечта» заключил с АО «ПТС» договоры на поставку тепла и горячей воды в 87 многоквартирных домов в Октябрьском районе Самары. С февраля по март 2019 года жильцы оплатили счета на общую сумму 18,6 млн рублей. Однако до ресурсников дошли только 2,5 млн рублей. Глава УК обманул теплоэнергетиков, заявив, что жильцы перевели не все деньги.

— Оставшиеся средства — 16,1 млн рублей — директор израсходовал на исполнение различных обязательств ООО «Мечта». Они не были связаны с оплатой получаемых тепловых ресурсов, — отмечают в надзорном ведомстве.

В отношении главы УК возбудили уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ. Недавно его расследование было завершено. Правоохранители передали материалы на рассмотрение в Октябрьский районный суд. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, — лишение свободы на срок до 5 лет и крупный штраф.