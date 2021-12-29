В СВГК рассказали, как жителям Самарской области обеспечить безаварийное газоснабжение

Самарцам рассказали, что делать при запахе газа Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Средневолжская газовая компания предусмотрела целый ряд специальных мер в целях обеспечения безаварийного и бесперебойного газоснабжения потребителей Самарской области на период с 31.12.21 г. по 10.01.22 г.

Вместе с аварийной службой по-прежнему в круглосуточном режиме работает Единая диспетчерская служба, куда можно обратиться в нештатной ситуации, связанной с газом, по телефону 04 или 104. В полной готовности находятся аварийные службы и подразделения СВГК, которые первыми приходят на помощь. На период новогодних выходных установлено дежурство ответственных лиц по ЕДС, а также специалистов сервисно-технических центров «Самара» и «Тольятти». На случай возникновения нештатных ситуаций также предусмотрено немедленное выдвижение по заявке ЕДС необходимой техники и механизмов.

Насколько уютными, спокойными и радостными будут предстоящие выходные зависит во многом и от пользователей газопотребляющего оборудования.

ПОМНИТЕ:

Проверка тяги перед розжигом и периодически во время работы котла, колонки и плиты, а также обеспечение доступа воздуха в помещение – особенно в условиях неустойчивой зимней погоды – может сохранить вам здоровье, а иногда и жизнь.

Во избежание отравления угарным газом из-за возникновения обратной тяги в дымоходе или вентканале, вытяжка во время работы газовых приборов должна быть выключена. Еще безопаснее ее демонтировать.

Ремонт и установку газового оборудования доверяйте только профессионалам. В острых ситуациях, связанных с отказом газового оборудования, можно обратиться в аварийную службу по телефону 04 или 104, если в вашем договоре на обслуживание не оговорены контакты со специалистами на случай возникновения нештатных ситуаций.

И пусть начало нового года, как и все его последующие дни, будет для вас радостным! - отмечают в пресс-службе СВГК.