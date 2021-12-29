В Самаре прокуратура отреагировала на сообщение в соцсетях, что пенсионеру не выдают лекарства

Сейчас пациент полностью обеспечен лекарствами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из самарских пабликах в социальных сетях появилась информация от женщины, что ее отцу, пенсионеру из Самары, который болеет сахарным диабетом 2 типа, не выдают бесплатные лекарства. Прокуратура Самарской области во время проведения мониторинга социальных сетей увидела обращение жительницы Самары и провела проверку.

Прокуратура установила, что отец заявительницы находится на диспансерном учете и наблюдается в самарской городской клинической поликлинике №15 с диагнозом сахарный диабет 2 типа. Врачебная комиссия назначила пациенту лекарственный препарат «Випидия» на постоянной основе.

- В ходе прокурорской проверки выяснилось, что с 29 сентября 2021 года больной не получал из поликлиники бесплатных лекарств, - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, выяснилось, что в аптеках также данного препарата не было, а рецепт на выдачу лекарства не был поставлен на отсроченное обеспечение и не зарегистрирован в журнале неудовлетворенного спроса.

Районная прокуратура внесла представление в адрес главного врача поликлиники №15. Акт прокурорского реагирования был рассмотрен и удовлетворен. В настоящее время пациент в полном объеме обеспечен лекарственными препаратами.