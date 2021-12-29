В Самаре «РКС» призвали не выбрасывать еду в канализацию

За прошедший год устранено более 5000 засоров. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре сотрудники коммунальных служб призывают жителей не использовать канализацию, как мусорное ведро. Из-за остатков еды и прочего мусора засоряются трубы.

По сообщению «РКС-Самара», за 2021 год сотрудники устранили более 5000 засоров. Ежедневно из колодцев доставали остатки еды, салфетки, маски и средства личной гигиены.

Ресурсники напоминают, что нельзя сбрасывать в раковину и унитаз окурки от сигарет, очистки от продуктов, остатки еды, бумагу, влажные салфетки, маски, средства личной гигиены, мусор, средства контрацепции и наполнитель для лотков. Все это создает засоры в канализации и мешает нормальной работе.