В Тольятти 32 школьника и студента получили стипендии от «КуйбышевАзота»

Победителям стипендиальных программ вручили грамоты и подарки / Фото: ПАО "КуйбышевАзот"

«КуйбышевАзот» вот уже несколько лет реализует в Тольятти благотворительные стипендиальные программы имени Ивана Красюка — первого гендиректора предприятия. Их участниками могут стать талантливые молодые люди, которые достигли высоких результатов в изучении химии. В 2021 году стипендиатами стали 20 школьников и 10 студентов Тольяттинского химико-технологического колледжа.

— Наше предприятие помогает начинающим специалистам-химикам делать первые шаги в профессии, оттачивать свое мастерство и профессионализм. Нередко участники стипендиальной программы им. И.А. Красюка после окончания учебных заведений приходят работать на «КуйбышевАзот» и успешно строят здесь свою трудовую карьеру, — отметил председатель профсоюзной организации ПАО «КуйбышевАзот» Сергей Туманов.

Активнее всего в программах «КуйбышевАзота» участвуют ученики гимназий № 35, 39, 41 и лицеев № 19 и 60 в Тольятти. Многие в дальнейшем успешно поступают в престижные учебные заведения. В 2021 году 99% выпускников, которые сдавали ЕГЭ по химии, поступили на бюджет. Половина из них — на химические факультеты, половина — на медицинские. Среди городов, куда отправились учиться стипендиаты, — Санкт-Петербург, Москва, Томск, Нижний Новгород, Саранск, Тольятти.

Добавим, что в 2020 году была учреждена еще одна стипендия — имени почетного гражданина Тольятти, члена совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» Анатолия Огаркова. Теперь ее ежегодно будут выплачивать двум лучшим студентам в области химии.