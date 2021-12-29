В Самаре в новогодние праздники будут работать пункты вакцинации

Некоторый пункты работают круглосуточно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жители города смогут получить вакцину от коронавируса в специализированных пунктах. В праздничные дни вакцинация продолжится.

По данным городской администрации, в Самаре жители смогут пройти вакцинацию от коронавируса в период зимних каникул. Некоторые пункты будут работать круглосуточно. По предварительному звонку граждане могут записаться на прививку и узнать о наличии необходимой вакцины. В городе организована работа 63 прививочных пунктов.

Вакцинироваться сможет каждый желающий старше 18 лет, не имеющий противопоказаний. С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность. Узнать точные адреса пунктов, часы их работы и телефон можно на официальном сайте администрации Самары.