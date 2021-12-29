Синоптики дали прогноз погоды в Самарской области на январь 2022 года

В январе самарцев могут ждать сильные ветра и гололеды, метели и туманы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали о погоде в январе 2022 года в Самарской области. В первый месяц нового года жителей региона могут подстерегать сильные морозы.

— Средняя месячная температура воздуха ожидается -10,7...-13,9°С. Это на 0,1-1,1°С ниже средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы, — сообщили в Гидрометцентре России.

По данным Приволжского УГМС, январь по статистике самый холодный и пасмурный месяц. Как правило, солнечных дней в январе бывает всего 2-3, а метелей — до 10 дней. Осадки могут идти в течение 6-12 дней. Под конец месяца высота снежного покрова может увеличиться до 17-43 см. Специалисты отмечают, что в январе также могут быть интенсивный гололед, туман и сильный ветер.

По данным синоптиков, в ночь на 1 января 2022 года в Самарской области пойдет снег. Будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Столбик термометра опустится до -5...-10 °C. Днем ожидается аналогичная погода, правда, немного «потеплеет» — до -1...-6 °C.