Более 4 тысячам самарцев вернули холодную воду после коммунальной аварии

Аварийные бригады быстро завершили ремонт и возобновили водоснабжение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 29 декабря 2021 года, в Советском районе Самары произошла коммунальная авария — на улице Георгия Ратнера прорвало трубу. В результате случившегося почти 4 тысячи человек остались без холодной воды.

— В 12:54 поступило сообщение об утечке на трубопроводе диаметром 300 мм на улице Георгия Ратнера, 9б. На время проведения работ холодное водоснабжение отключили в 15 многоквартирных домах, в которых проживают 3 968 человек, в том числе 992 ребенка, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Ремонт планировалось завершить к 21:00, однако специалисты «РКС-Самара» справились раньше. Холодную воду в дома самарцев вернули уже в 14:09.