В Самарской области скоростные поезда «Ласточка» будут ездить каждый день в период праздников

В Самарской области изменится расписание скорых поездов в период зимних каникул Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Самарской области изменится расписание электричек в период праздничных дней. «Ласточки» продолжать работать ежедневно.

По данным РЖД, в предпраздничные и праздничные дни пригородные поезда изменят свое расписание. В этом году в период новогодних праздников электрички совершат более 1890 рейсов. Это больше на 11%, чем в прошлом году. Роста количества рейсов удалось добиться благодаря увеличению «Ласточек» в Самарской области.

31 декабря из Самары в Сызрань скорый поезд «Ласточка» отправится в 7:03. По этому маршруту в новогодние праздники пригородный поезд будет ездить ежедневно. Изменения в остальных маршрутах можно посмотреть на официальном сайте РЖД.