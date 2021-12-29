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Общество29 декабря 2021 13:59

В Самарской области скоростные поезда «Ласточка» будут ездить каждый день в период праздников

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года график изменится
Алена ПРОВКИНА
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В Самарской области изменится расписание скорых поездов в период зимних каникул

В Самарской области изменится расписание скорых поездов в период зимних каникул

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Самарской области изменится расписание электричек в период праздничных дней. «Ласточки» продолжать работать ежедневно.

По данным РЖД, в предпраздничные и праздничные дни пригородные поезда изменят свое расписание. В этом году в период новогодних праздников электрички совершат более 1890 рейсов. Это больше на 11%, чем в прошлом году. Роста количества рейсов удалось добиться благодаря увеличению «Ласточек» в Самарской области.

31 декабря из Самары в Сызрань скорый поезд «Ласточка» отправится в 7:03. По этому маршруту в новогодние праздники пригородный поезд будет ездить ежедневно. Изменения в остальных маршрутах можно посмотреть на официальном сайте РЖД.