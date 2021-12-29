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Общество29 декабря 2021 14:40

В Самаре 4 автобусных маршрута стали межмуниципальными и сменили свою нумерацию

Маршруты продлили
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Остановки в маршрутах не изменятся

Остановки в маршрутах не изменятся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре из-за изменения статуса автобусных маршрутов также пересмотрели их нумерацию.

По данным городской администрации, из-за продления маршрутов изменили нумерацию автобусов.

Теперь вместо автобусного маршрута №205 – появился № 305 (отходит от поселка Петра Дубрава следует до Речного вокзала.

Вместо автобусного маршрута № 295 – появился №395 (также отходит от поселка Петра Дубрава до Речного вокзала)

Вместо автобусного маршрута №268 – появился №368 (отходит от поселка Петра Дубрава следует до улицы Красных Коммунаров)

Вместо автобусного маршрута №96 – появился №396 (отходит от Петра Дубрава и следует до улицы Тухачевского.

Схемы новых автобусных маршрутов не изменяются.