В Самаре 4 автобусных маршрута стали межмуниципальными и сменили свою нумерацию

Остановки в маршрутах не изменятся
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре из-за изменения статуса автобусных маршрутов также пересмотрели их нумерацию.
По данным городской администрации, из-за продления маршрутов изменили нумерацию автобусов.
Теперь вместо автобусного маршрута №205 – появился № 305 (отходит от поселка Петра Дубрава следует до Речного вокзала.
Вместо автобусного маршрута № 295 – появился №395 (также отходит от поселка Петра Дубрава до Речного вокзала)
Вместо автобусного маршрута №268 – появился №368 (отходит от поселка Петра Дубрава следует до улицы Красных Коммунаров)
Вместо автобусного маршрута №96 – появился №396 (отходит от Петра Дубрава и следует до улицы Тухачевского.
Схемы новых автобусных маршрутов не изменяются.