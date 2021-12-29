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Экономика29 декабря 2021 14:45

Контракты на 4,2 млрд рублей заключили самарские предприниматели на зарубежных рынках в 2021 году

Предприниматели получают поддержку при освоении зарубежных рынков
Сергей ЧЕРНЫХ
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Самарские предприниматели осваивают зарубежные рынки

Самарские предприниматели осваивают зарубежные рынки

Предприниматели Самарской области за 11 месяцев 2021 года заключили 70 экспортных контрактов на общую сумму в 4,2 млрд рублей. Такие итоги представили в Центре поддержки экспорта.

Эта сумма значительно превысила плановый показатель на 2021 год, установленный в 2,3 млрд рублей.

Предприниматели получают содействие в работе от Центра поддержки экспорта. Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.

В уходящем году 25 предприятий малого и среднего бизнеса впервые вышли на внешние рынки. Были определены предприятия, продукция которой может стать экспортной, способной занять свою нишу на зарубежных рынках.

- Мы поддерживаем предпринимателей на всех этапах их деятельности, и освоение зарубежных рынков не является исключением. Специалисты центра помогут сформировать стратегию выхода на экспорт, и, применяя все имеющиеся на сегодняшний день инструменты, помогут «упаковать» бизнес для работы с зарубежными партнерами, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.